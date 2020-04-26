ارتفاع ضحايا كورونا في 9 دول عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت 9 دول عربية، الأحد، ضحايا جدد بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

** الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 5 حالات وفاة بكورونا، رفعت إجمالي الوفيات إلى 76.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات (رسمية) رصدت الوزارة 536 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و349 إصابة.

** السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 21.

كما سجلت في بيان 24 إصابة رفعت العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 237 حالة، فيما تماثلت 20 حالة للشفاء.

** السعودية

‎أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع وفيات الفيروس إلى 139، إثر تسجيل 3 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أنها "سجلت 3 وفيات و1123 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و522".

وأضافت أن 142 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 2357.

** المغرب

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 160، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة على الموقع الرسمي الخاص بكورونا بالمغرب، أن عدد المصابين ارتفع إلى 4047، عقب الكشف عن 150 إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 557، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء.

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** الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (رسمية) أنه "تم تسجيل حالة وفاة لمقيم إيراني يبلغ من العمر 57 عاما"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20.

** قطر

سجلت وزارة الصحة 929 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و287.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن الوزارة رصدت 83 حالة شفاء جديدة، رفعت إجمالي المتعافين إلى 1012.

** سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1998، إثر تسجيل 93 حالة.



وقالت الوزارة بتغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 333، بينما بلغ عدد الوفيات 10، من إجمالي الإصابات.

** البحرين



وزارة الصحة البحرينية أعلنت تسجيل 44 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2620.



وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها "رصدت 26 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1186 من إجمالي الإصابات".

** لبنان

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 707 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.



ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس إلى أنها "لم تسجّل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على 24 حالة منذ 21 فبراير، فيما تعافى 145 مريضًا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.