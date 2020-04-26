إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 4 شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة للتوثيق (غير حكومي) على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، بأن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 شبان من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، وآخر من بلدة الطور (وسط القدس)".

Advertisements وأشار المركز إلى أن "الاعتقالات تمت عقب دهم منازل الشبان، وتفتيشها".

واقتادت الشرطة الشبان إلى مركز تحقيق "المسكوبية" في القدس، فيما لم يعرف بعد سبب الاعتقال. وتقوم الشرطة الإسرائيلية، باعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، من بينهم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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