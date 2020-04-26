تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

سجّلت الكويت 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 150 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد – 19) في دولة الكويت 806 حالات. انشر الخبر :

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