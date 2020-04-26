شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1223 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 17522 حالة، بينها 15026حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

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وأشار إلى “تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة، ليصل مجموع الوفيات إلى 139 حالة، وتسجيل 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة”.

وبشأن توزيع الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بيَّن “متحدث الصحة”، أن “15% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و85% لغير سعوديين”.