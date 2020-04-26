أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 139حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إلى تسجيل 1223 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 17522 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 142 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2357 حالة .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 139 حالة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.