ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 139 حالة في السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 139حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إلى تسجيل 1223 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 17522 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 142 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2357 حالة .