إرهابيو "ي ب ك" بسوريا يحيون ذكرى "الإبادة الأرمنية" المزعومة

أنقرة/ الخليج 365

أحيت مجموعة من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بينهم عناصر من أصول أرمنية، ما يسمى بذكرى "الإبادة الأرمنية" المزعومة عام 1915.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر محلية، أن إحياء الذكرى المزعومة جرى في مدينة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة والخاضعة لاحتلال إرهابيي "ي ب ك".

وكان التنظيم الإرهابي، شكّل العام الماضي، كتيبة تضم إرهابيين من أصول أرمنية، بمناسبة الذكرى السنوية للإبادة المزعومة، في 24 أبريل/ نيسان.

وتكونت الكتيبة آنذاك، من 90 إرهابيا، وكان مقررا تمركزها في مناطق خاضعة لاحتلال "ي ب ك/ بي كا كا".

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وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنها "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.