الوفاق: مليشيات حفتر تقصف مطار معيتيقة وأحياء بطرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، أن مليشيات خليفة حفتر قصفت مطار معيتيقة بطرابلس والأحياء السكنية المحيطة به.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.
وقال البيان إن "مليشيات حفتر الإرهابية تواصل القصف المتكرر بصواريخ غراد على مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه".
ولفت البيان إلى أن المليشيات استهدفت كذلك "منطقة عين زارة جنوبي طرابلس والمكتظة بالسكان".
ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، ما ألحق بالأخيرة هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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