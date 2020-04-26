الداخلية تؤكد استمرار منع التنقل بين المناطق والخروج والدخول منها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة والدخول لها أو الخروج منها، إضافة لاستمرار منع الدخول والخروج من المدن التي سبق وأن تم منع الدخول والخروج منها، مثل الرياض وغيرها من المدن التي أعلن عنها سابقاً.

وأوضح استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق صلاة الجماعة في الجوامع والمساجد، مبيناً أن القرارات السابقة لا تزال سارية لحين صدور قرارات تعلن إيقافها.

وأكد ‏المتحدث الأمني على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، ونهيب بالمواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية. انشر الخبر :

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