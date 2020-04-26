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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة لاندروفر تعلن عن تقديم نسخ الدفع الهجين Plug-in من طرازي "إيفوك" و"ديسكفري" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة لاندروفر عن تقديم نسخ الدفع الهجين Plug-in من طرازي "إيفوك" و"ديسكفري"، وفقا للعين.
وأوضحت الشركة البريطانية أن موديلات الأراضي الوعرة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 147 كيلووات/200 حصان مع آخر كهربائي بقوة 80 كيلووات/109 "حصان".
ويتولى ناقل حركة يدوي من 8 سرعات توجيه القوة لعجلات الدفع.
وتتضافر جهود النظام الهجين على بطارية سعة 15 كيلووات ساعة تتيح الوصول إلى مدى السير 68 كلم، وهو ما يقلص الاستهلاك إلى 1.9 لتر/100 كلم مع Evoque و2 لتر مع Discovery.
وتبلغ القدرة الكلية للنظام 227 كيلووات/309 "حصان". وهذا يكفي للتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.4 أو 6.6 ثانية، ولبلوغ سرعة قصوى 213 كلم/ساعة.
بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 135 كلم/ساعة عند الاعتماد على المحرك الكهربائي فقط.
ويبدأ سعر السيارة Range Rover Evoque من 50 ألفا و750 يورو، في حين يبدأ سعر السيارةDiscovery Sport من 49 ألفا و255 يورو.
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