شركة ريزر تعلن عن إطلاق جهاز جديد يخاطب عشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق جهاز الألترابوك Blade Stealth 2020 الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الجديد يأتي بنفس تصميم الموديل السابق، إلا أنه يمتاز ببطاقة رسوميات أقوى وشاشة Full HD أقوى.

ويشتمل الألترابوك الجديد على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1650 Ti Max-Q الجديدة بدلا من الموديل GeForce GTX 1650 Max-Q، والتي توفر قدرة حوسبة أعلى بنسبة 10% تقريبا.

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وينبض بداخل جهاز ريزر Blade Stealth 2020 الجديد معالج إنتل Core i7-1065G7 من سلسلة Ice-Lake، وبقدرة استهلاك تصل إلى 25 وات، وبالتالي فإنه يعمل بمعدلات أعلى بكثير من الموديل السابق.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في الألترابوك المخصص للألعاب على شاشة قياس 13.3 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD 1920 x 1080 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100% تقريبا ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز، بالإضافة إلى توافر إصدار بشاشة 4K مع دعم خاصية اللمس وتغطية نطاق الألوان بصورة أفضل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

وأعلنت شركة ريزر عن طرح الألترابوك Blade Stealth 2020 الجديد في الأسواق العالمية بدءا من مايو/أيار المقبل بسعر يبلغ نحو 1800 دولار للموديل العادي، ونحو 2000 دولار للموديل 4K.