شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موتورولا تطلق هاتفها الذكي Edge الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ السعودية نيوز أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي Edge الجديد، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G لنقل البيانات بصورة أسرع.

وذكرت الشركة الأمريكية أنها قامت في جهازها Edge الجديد بسحب حواف الشاشة حول زوايا الجهاز بحيث تشغل نصف الجانب الخارجي تقريبا. وتهدف شركة موتورولا من خلال التصميم الجديد إلى تشغيل هاتف أندرويد من خلال أزرار أو عناصر تحكم على حواف الشاشة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon 765 وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. Advertisements ويمتاز هاتف موتورولا Edge الجديد بشاشة OLED قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2340*1080 بيكسل، ويمكن للجهاز الجديد عرض محتويات الصورة عالية التباين بفضل تقنية HDR10 وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز كحد أقصى. وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بثلاث كاميرات؛ حيث تعمل العدسة واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابيكسل والعدسة المقربة بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة الماكرو بدقة 8 ميجابيكسل. ويمكن لهاتف موتورولا تسجيل مقاطع الفيديو 4K بدقة 3840*2160 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية، ويعتمد هاتف موتورولا Edge على نظام تشغيل جوجل أندرويد 10 ويشتمل على بطارية سعة 4500 مللي أمبير مع شريحتي SIM. وأعلنت الشركة الأمريكية أيضا إطلاق الموديل Edge+ الأكبر بمعالج كوالكوم Snapdragon 865 وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وكاميرا رئيسية بدقة 108 بيكسل مع وظيفة الشحن اللاسلكي.

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