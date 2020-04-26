شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت تطلق إصدارا خاصا من Xbox One X والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق إصدار خاص بأعداد محدودة من جهاز الألعاب Xbox One X لعشاق لعبة تقمص الأدوار Cyberpunk 2077.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الخاص Cyberpunk 2077 Limited Edition يزخر بالعديد من التفاصيل الجديدة، منها ملصقات زاهية تضيء في الظلام، بالإضافة إلى إضاءة LED باللون الأزرق، والكتابات المحفورة بالليزر على جسم جهاز الألعاب. ويبدو جسم جهاز الألعاب بدرجات اللونين الأزرق والأصفر والمستوحاة من حرب النجوم.

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