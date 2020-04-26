وفاة الأديبة العراقية ناصرة السعدون في عمّان

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بغداد:زيدان الربيعي

توفيت، صباح أمس الجمعة، في العاصمة الأردنية، عمّان، الأديبة والمترجمة العراقية ناصرة السعدون عن عمر ناهز

ال74 عاماً. وتمتلك السعدون سجلاً حافلاً بالإنجازات والجوائز والإصدارات في مجالات علمية وأدبية شتى؛ حيث فازت روايتها «دوامة الرحيل» بجائزة كتارا للرواية العربية فئة الروايات المنشورة في الدورة الأولى لعام 2015. وأصدرت روايات عدة من أبرزها: «لو دامت الأفيا»، عام 1986 و«ذاكرة المدارات»، عام 1989 و«أحببتك طيفاً»، عام 2003 و«دوامة الرحيل»، عام 2013.

وصدرت للراحلة أيضاً مجموعة من الكتب أهمها: «أحلام مهشمة»، ويُعنى بالمسرح، عام 2003، وكتاب «مدخل لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية»، عام 1987، و«الأعزل ابن خلدون يقاتل في أم المعارك» عام 1992.

وقامت السعدون بترجمة كتاب: «العالم المعروف، إدوارد ب. جونز» وكتاب «أمريكا بين الحق والباطل: تشريح القومية الأمريكية، أناتول ليفن» وكتاب «الأسد الطائر: حكايات شعبية من جنوب إفريقيا، جيمس ألبرت هونيه».