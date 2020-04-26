شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 536 إصابة جديدة بكورونا و91 حالة تعافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة تعافي، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز، بفضل جهود من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

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وأشار إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت منذ قليل تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث فى الإمارات، مجموعة إرشادات ونصائح إجتماعية وصحية ، إلحاقا بقرار تعديل برنامج التعقيم الوطني أمس، تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته.