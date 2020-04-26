شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبناني ينفى انتهاء فيروس كورونا في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات "تويتر"، المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.

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وقال وزير الصحة اللبناني على تويتر: "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إنشالله".

وأعلنت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 707 وعدد حالات الشفاء إلى 145 حالة.

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وكان وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمي، أصدر قرارا بتخفيف القيود المفروضة على عمل المؤسسات الصناعية والأنشطة التجارية في إطار حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، جاء في مقدمها استثناء كافة أنواع المصانع في عموم لبنان من تدابير حظر التجول وأن يُسمح لها بالعمل على مدى اليوم دون توقف.