وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 26 حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1439 حالة، وتعافي 26 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثالت للشفاء 1186 حالة، فضلا عن وفاة 8 حالات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأمس أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 47 حالة.

وفى وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن البحرين مددت إجراءات العزل العام التى تستهدف الحد من تفشى فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو.

وقالت الوكالة إن الإجراءات تشمل "الاستمرار فى إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار فى اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.

وسجلت البحرين 2009 حالات حتى الآن و7 حالات وفاة.