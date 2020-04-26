شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يخصص 30 مليون دينار لدعم قطاع السياحة بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكة إن إجمالى المبالغ التى رصدتها الدولة لمساندة القطاع السياحى فى أزمته الحالية جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بلغت 30 مليون دينار، مقرر ضمنها تخصيص 10 ملايين دينار؛ للحفاظ على المهن السياحية، ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة بـ5 ملايين دينار إضافية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الجاري، بالاضافة إلى إطلاق منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقاً لإجراءات وشروط متبعة، لافتة إلى أن دليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم في الأردن التي تنطبق عليها الشروط من التقدم لتوصيل الطعام.

وأضافت أنه تم السماح للمطاعم السياحية بالعمل، وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط.

ولفتت إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التِي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطِلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخراً، للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات حتى يوم أمس السبت، 559 طلبا فقط مكتملة الشروط.

وأضافت أن لجان مختصة مشكلة من وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بدأت بالكشف ميدانياً على الـ 559 منشأة المكتملة طلباتها، حيث حققت 209 منها (سياحي، شعبي، حلويات) كامل شروط المنصة للعودة للعمل.

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ولفتت الوزيرة، إلى إعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة تنشيط السياحة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة لهذا العام من فنادق ومكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي المتخصص وشركات الطيران، وجمعيات المهن السياحية، وإعفاء الجهات غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لهذا العام.

إضافة إلى شمول المرشدين السياحين في برنامج القروض الميسرة الذي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.

استكملت 209 مطاعم ومحال حلويات(سياحي، شعبي، حلويات) في مختلف محافظات المملكة الأردنية كامل شروط منصة ديلفري التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخراُ.

وأوضحت وزارة السياحة في بيان اليوم الأحد، أنه سمح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل وفق الاشتراطات الصحية والإجرائية الموضوعة.

وأشارت إلى أنه بإمكان هذه المنشآت مباشرة عملها اعتباراً من اليوم، بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من 8 صباحا وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

وبينت الوزارة أن المنشآت التي حققت شروط العودة للعمل والمصرح لها بالبدء بالبيع، حصلت على كتب رسمية من الجهات التي كشفت ميدانيا عليها، لإبرازها في حال طلب منها ذلك من أي جهة رقابية مستقبلًا.ِ