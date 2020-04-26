شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شؤون الحرمين تطبق التباعد بين المصلين خلال صلاة التراويح .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوى، الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعى بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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اجراءات التباعد



التباعد