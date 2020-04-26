شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتي: شفاء 150 حالة جديدة من كورونا.. وإجمالي المتعافين 806 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة الكويتى عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد، شفاء 150 حالة من فيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 806 حالة.

وأمس قال وزير الصحة الكويتى، إن الحكومة تسعى لتخفيف القيود قدر المستطاع ويصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر ، كاشفا عن إنشاء مستشفى ميداني جديد بسعة 250 سريرا في أرض المعارض بمنطقة مشرف.

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وأضاف عقب تسلم المرحلة الأولى من المحجر والمستشفى الميداني بمنطقة العارضية أن وزارة الأشغال وعدت بتجهيز مرحلة كل أسبوع بسعة 1250 سريرا للانتهاء من تجهيز المحجر بالكامل بطاقة 5 آلاف سرير والدخول إلى الخدمة بنهاية مايو المقبل، مشددا على أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تسعى إلى زيادة الطاقة السريرية لمقابلة الزيادة الطردية في أعداد الإصابات وأي زيادة في أعداد الاصابات سيقابلها زيادة سريرية ومحاجر ومستشفيات ميدانية جديدة حسب الحاجة.

وتعليقا على ما أثير حول زيادة الإصابات بين الطاقم الطبي قال نقلا عن حساب كونا بتويتر: الأعداد التي نشرت في وسائل الإعلام غير صحيحة لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين.

وردا على سؤال حول العلاجات الجديدة لفيروس كورونا، قال: لا يوجد علاج جديد للفيروس لكن هناك دراسات على بعض الأدوية المتوفرة لأمراض أخرى ومدى فعالياتها في علاج (كورونا) أو تخفيف أعراض الإصابة.