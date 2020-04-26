شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأحياء المستثاة من القرار الملكى بتخفف قيود الحظر و شروط فتح المولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الإجراءات التى تتخذها البلدان العربية منذ بداية شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الإجراءات الاحترازية التى وضعت لكبح جماح وباء كورونا، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بتخفيف قيود الحظر المفروضة على بعض المناطق فى المملكة بحيث يتحرك المواطنون بحرية خلال الفترة الممتدة من الـ 9 صباحا حتى 5 مساء مع السماح للمراكز التجارية بمزاولة أنشتطها ولكن بشروط ، فما هى؟

ـ الإبقاء على منع التجول الكامل فى المناطق والأحياء السابق عزلها وتشمل أحياء بمكة المكرمة وهى أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر، وهى المناطق السابق صدور قرار منذ مارس يمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة . وفق واس.

ـ القرار لا يشمل الأحياء التى عزلت بقرار رسمى منذ الـ 4 من أبريل الجارى وتشمل 7 أحياء فى جدة وهى كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.

ـ يسمح لسكان الأحياء المعزولة الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية فقط وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

ـ منع الأفراح والحفلات ومجالس العزاء وكافة المناسبات الاجتماعية التى تقتضى التقارب الجسدى

ـ منع أى تجمعات تقتضى التقاء أكثر من 5 أفراد فى مكان واحد

ـ يسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان الموافق الأربعاء المقبل وحتى 20 رمضان الموافق 13 مايو، وذلك بالنسبة لمحلات تجارة الجملة والتجزئة.

ـ يسمح للمراكز التجارية (المولات) ولكن يمنع فتح المقاهى الداخلية والكافتيريات والأماكن المخصصة للعب الأطفال.

ـ يحظر دخول تلك المولات من هم دون سن الـ 12 عاما

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ـ مرتادو المولات يشترط ارتداؤهم الكماامت الطبية

ـ تلتزم جميع المراكز التجارية بالإجراءات الصحية وأهمها استخدام المطهرات والنظافة

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعى بتلك الأماكن

ـ منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يسمح بتطبيق شرط التباعد الجسدى ومنها عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ـ السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى 13 مايو 2020.

ـ تستمر عمليات المراقبة من قبل الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

ـ توقيع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

ـ تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.

ـ تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لأي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.