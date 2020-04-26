شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين من القدس والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من قرية العيسوية بالقدس المحتلة، بعد أن داهمت منزليهما واقتادتهما إلى مركز توقيف المسكوبية، كما اعتقلت قوات الاحتلال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - شابين من بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفى السياق ذاته.. دخل، اليوم الأحد، الأسير أحمد محمود كعابنة (51 عاما) من مخيم عقبة جبر في أريحا، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير، بأن الأسير كعابنة محكوم عليه بالسّجن المؤبد مرتين، و6 سنوات، وهو أب لثلاث فتيات، وحرمت عائلته من زيارته لـ10 سنوات في بداية اعتقاله، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ الأسير كعابنه والدته، علماً أنه يقبع اليوم في سجن "ريمون".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكد أن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبية بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس (كورونا) المستجد هو خرق فاضح للقانون الدولي.

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وطالب عريقات - في تصريح أمس السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام إسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددا مطالبته بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهد السلمى ومع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطنى والبرلمان العربى إلى جميع برلمانات العالم، لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.



جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، موضحا أنه ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناءالشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن، وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ما هي إسرائيل اليوم.