شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا فى النجف جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى اليوم الأحد، شفاء 9 مصابين من فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى "الحكيم" بالنجف جنوبى البلاد، وأشار الكندى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى عدم تسجيل أية إصابات جديدة بكورونا في المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

في سياق متصل، أعلن المدير العام لصحة محافظة حلبجة بإقليم كردستان، آزاد مصطفى، شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا عدم وجود أية حالة إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت أن سفارة البلاد لدى ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى بغداد، وعلى متنها 192 مُواطنا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين بسبب فيروس كورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق لدى دمشق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى العراقى سيرت أيضا رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 143 مواطنا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد فحص 1104 حالات في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 68224. Advertisements

وأوضحت الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الـ 55 حالة التي سجلتها مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم موزعة كالتالي: بغداد، الرصافة 29، بغداد، الكرخ 1، مدينة الطب 3، البصرة 12، المثنى 2، ذي قار 3، السليمانية 2، دهوك 2، أربيل 1.

وأكدت أن حالات الشفاء بلغت 20 حالة موزعة كالتالي؛ النجف الأشرف 4، السليمانية 2، أربيل 1، البصرة 11، ذى قار 2، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بالعراق حتى الآن بلغ 1763، ومجموع الوفيات 86، ومجموع حالات الشفاء 1224.

وشددت على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية .