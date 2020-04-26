شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضع "بروتوكول صحى" لاستئناف النشاط السياحى بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل تونس على وضع خطة لاستئناف النشاط السياحى بعد أزمة فيروس كورونا الحالية، ولذلك ناقش الفريق المشرف على مشروع “البروتوكول الصحي في القطاع السياحي لما بعد كوفيد – 19 ، ملامح تقدم المشروع الذي سيعرض في مرحلة لاحقة على المهنيين وعلى وزارة الصحة لتطويره واعتماد توصياته الوقائية والصحية.

وشارك مسؤولون عن قطاع السياحة، في جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة التونسى محمد على التومي، بحثت تقدم هذه المشروع الذي أعده الديوان التونسي للسياحية تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للصحة.

ويندرج البروتوكول الصحي في القطاع السياحي في اطار خطة عمل استراتيجية واستباقية اعدتها وزارة السياحة بهدف التحضير لعودة النشاط السياحي حال انتهاء هذه ازمة كوفيد -19، وضمانا لحسن استعداد مختلف المؤسسات السياحية للإستقبال التدريجي للوفود السياحية سواء التونسيين أو الاجانب.

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وتراجعت الحركة السياحية على مستوى العالم منذ تفشي وباء كوفيد 19 مطلع العام 2020 مما اثر على ايرادات هذا القطاع الحيوي لعدة بلدان من بينها تونس التي استقطبت اكثر من 9 ملايين سائح العام الماضي. تعانى تونس أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة السياحة الدولية والمحلية، بلغت الأزمة حد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لمعاونتها فى حماية اقتصادها من الانهيار.

وكشفت رسالة رسمية بعثها البنك المركزى التونسى لصندوق النقد الدولي، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم.

ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وأكدت رسالة البنك المركزى التونسى أن القطاع السياحى الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.