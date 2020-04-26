الصحة الكويتية تحذر من شراء بطاقة تحتوى على ثانى أكسيد الكلور كعلاج لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله البدر، أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعى، عن ادعاءات طبية لمنتج يعلق على الملابس على شكل بطاقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، غير صحيحة وغير مثبتة علمياً، مشيرا الى أن المنتج غير مرخص من الوزارة.

وقال البدر - في تصريح صحفي اليوم الأحد، أوردته جريدة "القبس" الكويتية، إنه بعد دراسة المنتج من قبل المختصين بإدارة منع العدوى والتعقيم، تبين أنه عبارة عن بطاقة تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور (CLO2)، وهي مادة تستخدم للتعقيم والتطهير للأسطح والأجهزة الطبية، وفقا لاشتراطات فنية محددة، وأن الادعاءات المذكورة على المنتج بأنه يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علمياً وطبياً بمثل هذا المنتج أو ما شابهه من أشكال أخرى، كالأساور أو العقود.

Advertisements

وأشار إلى أن عدة منظمات وجهات رقابية، حذرت من استخدام وتعليق هذه البطاقة التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور (CLO2)، من بينها هيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصحة العمانية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

ولفت البدر إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، حذرت في 8 أبريل الجاري من استخدام هذه المنتجات وتناولها، وسجلت عدة أعراض جانبية لمن تناولها، منها الفشل التنفسي، وانخفاض ضغط الدم ،وفشل الكبد، وانخفاض عدد خلايا الدم، والقيء الشديد والإسهال الحاد، مؤكدا أن المنتج لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية العالمية التي تم ذكرها في الإعلان المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا يوجد دليل علمي يثبت أمان وفعالية المنتج.