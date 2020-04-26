شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 4047 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية بلغ 22425 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت "الصحة المغربية" أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 160 حالة بسبب الفيروس.. فيما تم شفاء 20 حالة جديدة؛ ليصل عدد المتعافين

وكانت وسائل إعلام مغربية، قالت إن المملكة تستعد لعملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعد تجاوز عدد الكمامات التى طرحت فى الأسواق المغربية منذ اعتماد تصنيعها 82 مليون كمامة.

أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

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وكشفت المملكة المغربية أن الكمامات موجودة في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.

بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للغسيل، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير المغربى حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.

وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة المغربية، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة المغربى أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.