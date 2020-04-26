شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسمح قطر لإيران بالتجسس على قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ، في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمس السبت، أن إيران تراقب عن كثب القوات الأمريكية في المنطقة لكنها لن تشرع أبدا في أي صراع او توتر.

هذه التصريحات – وفقا لموقع قطر داي المعني بشؤون وأخبار قطر- تمثل اعتراف من الرئيس الإيراني لنظيره القطري بأنه يتجسس على القوات الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن قطر تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط يثير تساؤلات حول القاعدة الأمريكية في الدوحة وهل تندرج ضمن القواعد العسكرية التي تتجسس عليها إيران.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله لتميم: "إيران تراقب عن كثب تحركات الأمريكيين لكنها لن تشرع أبدا في أي صراع أو توتر في المنطقة". وقالت الوكالة إن روحاني و تميم "قيما العلاقات والتعاون بين طهران والدوحة بأنها إيجابية ومتنامية، وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأوضح الموقع القطرى أن التعليقات بشأن الصراع تأتي بعد بيان لرئيس الحرس الثوري الإسلامي في إيران يوم الخميس الماضى ، بأن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية في حالة تعرض أمنها للتهديد، وذلك بعد يوم واحد من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من "مضايقة" السفن الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أطلقت إيران قمر صناعي عسكري باستخدام تقنية الصواريخ الباليستية ، والذي وصفته بريطانيا إنه "ذو دلالة كبير" ولا يتوافق مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومى.