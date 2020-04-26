شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق طائرة عراقية إلى الصين لجلب شحنة مستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل العراقى عبد الله لعيبى اليوم الأحد، انطلاق الرحلة الاستثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة إلى الصين لجلب شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف لعيبي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الرحلة ستستغرق حوالي 36 ساعة ذهاباً وإياباً مسيرة بطواقم عراقية، مشيرا إلى أن الطائرة ستحمل عند عودتها شحنة تبرعات كبيرة تزن ما يقارب 50 طنا تضم العديد من المستلزمات الطبية والوقائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية للقضاء على هذا الوباء.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعلنت أن سفارة البلاد لدى ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى بغداد، وعلى متنها 192 مُواطنا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين بسبب فيروس كورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن سفارة العراق لدى دمشق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى العراقى سيرت أيضا رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 143 مواطنا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.

يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد فحص 1104 حالات في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 68224. Advertisements

وأوضحت الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الـ 55 حالة التي سجلتها مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم موزعة كالتالي: بغداد، الرصافة 29، بغداد، الكرخ 1، مدينة الطب 3، البصرة 12، المثنى 2، ذي قار 3، السليمانية 2، دهوك 2، أربيل 1.

وأكدت أن حالات الشفاء بلغت 20 حالة موزعة كالتالي؛ النجف الأشرف 4، السليمانية 2، أربيل 1، البصرة 11، ذى قار 2، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بالعراق حتى الآن بلغ 1763، ومجموع الوفيات 86، ومجموع حالات الشفاء 1224.

وشددت على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية .