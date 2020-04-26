مسؤول عراقي: جداول زمنية في يونيو لانسحاب القوات الأمريكية

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء عبد الكريم خلف، الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة ستضعان، في يونيو/ حزيران المقبل، جداول زمنية لانسحاب قوات الأخيرة من البلاد.

جاء ذلك في حديث لصحيفة "الصباح" (رسمية)، قال فيه إن "قرار إجراء المفاوضات يأتي استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية، ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي".

وأضاف خلف أن "العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

واعتبر المسؤول العراقي أن تخفيض الولايات المتحدة لقواتها خلال الأسابيع الماضية يعد بادرة "حسن نية".

وشدد خلف على أن "المفاوضات التي ستبدأ في حزيران/ يونيو المقبل ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".

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وأشار إلى أن بلاده "تريد علاقة طبيعية وعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري تحديد يومي 10-11 يونيو المقبل موعد المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة لبدء الحوار الاسترتيجي.

وتصاعدت حدة الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي والإدارة الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت لإصدار قرار إلزامي بخروج قوات التحالف من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت أنها لا تتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، انسحبت القوات الأمريكية من 6 مواقع وقواعد عسكرية في شمال وغرب البلاد، وسلمتها لقوات الجيش، فيما لا تزال تحتفظ الأولى بقوات لها في 3 قواعد رئيسية شمال ووسط وغربي البلاد.

وجاء الانسحاب بعد هجمات صاروخية متواصلة تعرضت لها القواعد الأمريكية في العراق، والتي اتهمت واشنطن فصائل مسلحة مقربة من إيران بالوقوف ورائها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.