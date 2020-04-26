"IHH" التركية تقدم مساعدات للعائلات الفقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قدّمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة، الأحد، مساعدات لعائلات فقيرة في قطاع غزة، بمناسبة لحلول شهر رمضان، وشملت توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية، ووجبات إفطار.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، لوكالة الخليج 365، إن الهيئة بدأت بتوزيع المساعدات الرمضانية على مئات العائلات الفقيرة.

وأوضح أن تكلفة المساعدات تبلغ نحو 126 ألف يورو.

وبلغ عدد الطرود الغذائية، وفق الشرفا، نحو 1200، قيمة الطرد الواحد حوالي 28.361 يورو.

كما وزعت الهيئة قسائم شرائية، على ألفي مستفيد، قيمة القسيمة الواحدة، ما يقارب 34 يورو.

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وخصصت الهيئة حوالي 4 آلاف وجبة إفطار (تكفي لـ12 ألف شخص)، لتوزيعها على المستفيدين خلال شهر رمضان، تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة نحو 6.55 يورو.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية العام الماضي، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لما يقارب 75%، وأن 70 % من السكان غير آمنين غذائياً.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يرجع إلى "الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم".

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