مساعدات رمضانية تركية إلى منطقة نبع السلام بسوريا

شانلي أورفة/ الخليج 365

بدأت جمعية الهلال الأحمر التركي، بتوزيع طرود غذائية رمضانية في مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين المحررتين من الإرهابيين بفضل عملية نبع السلام.

وبحسب بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، فإن الهلال الأحمر بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية، يواصل فعالياته الخيرية في المناطق السورية المحررة من الإرهابيين.

وأضاف البيان أن الهلال الأحمر أوصل ألف طرد غذائي إلى المحتاجين في رأس العين وتل أبيض، منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

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وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر، بدأت بتوزيع الطرود على المحتاجين في المدينتين المذكورتين.

وذكر البيان أن الهلال الأحمر التركي، يواصل تأمين احتياجات السكان في مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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