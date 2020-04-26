صحة حائل تغلق طوارئ مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية، اليوم، بمنطقة حائل تحفظياً أقسام الطوارئ في مجمعين طبيين بسبب مخالفات تتصل بالإجراءات الاحترازية. وقالت “صحة حائل” إن فرق التفتيش التابعة لها رصدت عدم التزام المجمعين بتطبيق الاشتراطات ومتطلبات مكافحة عدوى فيروس “كورونا” المستجد، وعليه تم إغلاق القسمين. وشددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وكانت “صحة حائل” قد أغلقت في 27 مارس الماضي قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة احترازياً؛ لضمان عدم تفشي فيروس “كورونا” المستجد. انشر الخبر :

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