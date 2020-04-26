الهلال يؤجل مفاوضات الشهري

أرجأت إدارة نادي الهلال التفاوض مع صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حول مستقبله مع النادي لحين انتهاء فترة توقف المنافسات الجارية، وعودة التدريبات الجماعية.

وبيَّنت مصادر، أن إدارة النادي العاصمي، كانت قد فتحت خط التفاوض مع اللاعب ووكيله قبل شهرين، استنادًا إلى توصية من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لكنَّ المفاوضات توقفت بعد تعليق وزارة الرياضة الأنشطة الرياضية احترازيًّا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا، ويمثل الشهري الهلال في الموسم الجاري معارًا من الرائد، الذي يمتلك عقد اللاعب، المتبقي منه عامان، إذ وقَّع عقدًا رسميًّا، يمتد ثلاثة مواسم قبل إعلان إعارته إلى الهلال مطلع الموسم الجاري. وكانت “الرياضية” قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 4 إبريل الجاري، أن إدارة نادي الرائد لم تفتح أي مفاوضات مع نظيرتها في نادي الهلال فيما يخص تمديد إعارة، أو بيع عقد صالح الشهري في الوقت الجاري.

وأشارت إلى أن كل الأمور متوقفة بسبب إيقاف النشاط الرياضي بقرار من وزارة الرياضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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