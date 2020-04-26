8 أنشطة مستثناة من قرار رفع منع التجول الجزئي

استثنت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بفتح بعض الأنشطة التجارية، بدءا من السادس من شهر رمضان الجاري، عددًا من الأنشطة التي لا يحقق فيها التباعد الجسدي.

ومن بين تلك الأنشطة التي لا يشملها قرار الفتح (عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة).

وشملت أوامر السماح بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمولات فقط.