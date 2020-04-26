«الإمارات» تتأهب لتلبية نصف مليون طلب استرداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت طيران الإمارات التزامها نحو عملائها وشركائها التجاريين المتأثرين بإلغاء الرحلات، وتوقف حركة السفر، نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19». فقد عززت الناقلة مواردها وإمكاناتها لتسريع إنجاز طلبات العملاء استرداد أموالهم التي سبق أن دفعوها لشراء تذاكرهم.

واتخذت طيران الإمارات، التي تلقت حتى الآن نحو نصف مليون طلب استرداد، خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية، وتعزيز مواردها بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال. وكانت الناقلة تتعامل قبل الجائحة مع ما معدله 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن، فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، حيث وضعت هدفاً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول مطلع أغسطس/ آب المقبل.



تيم كلارك: نستنفد احتياطياتنا النقدية إلا أننا نعتبر ذلك واجبنا ونتحمل مسؤوليتنا

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وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نشهد حالياً، كما غيرنا من الناقلات الجوية الأخرى، ظروفاً صعبة. وعلى الرغم من أننا نستنفد احتياطياتنا النقدية لتلبية طلبات استرداد الأموال، إلا أننا نعتبر ذلك واجبنا، ونتحمل مسؤوليتنا. ونؤكد لعملائنا وشركائنا التجاريين أننا ملتزمون بتلبية طلباتهم، وأننا نبذل قصارى جهدنا لتسريع إعادة أموالهم».

وأضاف بقوله: «لا تزال الأوضاع متقلبة منذ الأسابيع الأولى لانتشار الجائحة، لكننا عدّلنا سياسة الإعفاء التي انتهجناها جراء انتشار (كوفيد-19)، حيث سهّلنا عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر، وأكّدنا مراراً أننا نضع عملاءنا على رأس قائمة أولوياتنا دائماً. كما بادرنا إلى التواصل مع العملاء الذين تقدموا بطلبات تغيير الحجوزات، أو استرداد الأموال، لإطلاعهم على الخيارات الجديدة التي وفّرناها لهم».

واستطرد كلارك قائلاً: «نأمل أن يختار عملاؤنا وشركاؤنا الحجز والسفر مع طيران الإمارات لاحقاً. ونقول للذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم، أو استبدلوها بقسائم السفر.. نتطلع لاستقبالكم على رحلاتنا في المستقبل القريب. وسوف نبادر إلى الإعلان عن استئناف خدماتنا فور تمكننا من ذلك».

ويمكن للعملاء الذين يرغبون في الحصول على قسائم سفر، أو استرداد أموالهم، التقدم بطلباتهم عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات، أو الاتصال مع وكلاء سفرهم.



توفر طيران الإمارات ثلاثة خيارات أمام عملائها المتأثرين بإلغاء الرحلات وقيود السفر:



** الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً، وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً. وقد وسعت طيران الإمارات هذا الخيار ليشمل أي تذكرة تُشترى قبل، أو بحلول 30 يونيو /حزيران 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

** استبدال الجزء غير المستخدم من التذكرة بقسيمة سفر تعادل القيمة المدفوعة مقابل الحجز الأصلي. ويمكن استخدام هذه القسيمة لشراء أي منتج، أو خدمة من طيران الإمارات من دون رسوم، ما يوفر مزيداً من المرونة أمام العملاء لإعادة الحجز عندما يقررون موعد سفرهم الجديد.

** الاسترداد. يمكن للعملاء الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم، أو بقسائم السفر، تقديم طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر لاحقاً. ولن تفرض عليهم أي غرامات استرداد.

وتسري هذه الخيارات على العملاء الذين اشتروا تذاكرهم عبر وكلاء السفر، حيث يمكنهم مراجعة وكلائهم لطلب المساعدة.

..مزيد من المعلومات حول سياسة طيران الإمارات للإعفاء، وأحدث بيانات الرحلات والعمليات المتعلقة بـ«كوفيد-19» على موقع الناقلة.