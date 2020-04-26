«ويز» تعود إلى السماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «ويز للطيران منخفض التكلفة»، إنها سوف تستأنف بعض الرحلات من مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن، في أول مايو/ أيار، لتصبح من أوائل الخطوط الجوية الأوروبية التي تعود للعمل بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب «رويترز»، قالت «ويز للطيران» في بيان، السبت، إن أفراد طواقمها سيرتدون كمامات وقفازات طوال الرحلات، وسيوزعون مناشف مبللة فيها مواد مطهرة على كل الركاب، وسيتم تطهير الطائرات خلال الليل.

وأضافت أن من بين الرحلات التي ستعود للعمل في ذلك الموعد تلك المتجهة لعدة مطارات في رومانيا، إضافة لبودابست في المجر، ولشبونة في البرتغال، وتنريفي في إسبانيا.