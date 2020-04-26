روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قوله، السبت، إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام، لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.

وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

وعلى الصعيد النفطي أيضاً، ذكرت وكالة إنترفاكس من جانب مواز، ونقلاً عن وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل» النفطية، أن ثاني أكبر شركة إنتاج نفط في روسيا، تواجه صعوبات في توفير عمالة لأصولها في العراق، نظراً للقيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتدير «لوك أويل» حقل غرب القرنة 2 النفطي الذي يبعد 65 كيلومتراً، شمال غربي البصرة. وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، وتقول الشركة إن احتياطي النفط فيه يبلغ نحو 14 مليار برميل.

وقالت الوكالة نقلاً عن تصريحات أدلى بها علي كبيروف للتلفزيون الرسمي «في العراق نواجه مشكلة استبدال عمال المناوبات، نتوصل إلى اتفاقات مع الموظفين لإبقائهم في مناوبات تستمر 60 يوماً، أو أكثر».