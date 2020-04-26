شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 150 حالة من كورونا وإجمالى المتعافين يصل لـ806 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل حمود الصباح شفاء 150 حالة من فيروس كورونا.

وقال "الصباح" في بيان مختصر نشره عبر حسابه على "تويتر" :"الحمد لله، تم شفاء 150 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 806 حالة".

وقد نشرت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر صحية مطلعة، تقريرا يكشف ارتفاع إصابات الممرضات في مستشفى مبارك الكبير بفيروس كورونا من 11 ممرضة إلى 22 ممرضة، عقب الانتهاء من الفحوص والمسوحات التي أُجريت لهن.

وفق الصحيفة فقد تم إغلاق أحد الأجنحة بالمستشفى، بعد اكتشاف إصابة طبيبين و3 ممرضات به خلال يومين، وجرى نقل بعض المرضى الذين يرقدون فيه إلى أجنحة أخرى، مع نقل المصابين للمستشفى المتخصص.

وأضاف التقرير، إن إجمالي الأطباء المصابين بالفيروس بالمستشفى يصل إلى 8، مشيرة إلى عدم تأثر الخدمات والرعاية الصحية بهذه الإصابات.

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وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد علق أمس على تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية، قائلاً: حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى، سواء في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين؛ لذا نكرر ونعيد الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وحول إمكانية العودة إلى العمل في القطاعات الحكومية بصورة طبيعية بعد عيد الفطر، قال الصباح: نتمنى تخفيف القيود، ولكن يصعب أن نجزم بأن العمل سيعود بصورة طبيعية بعد العيد، ولكن نسعى إلى تخفيف القيود بقدر المستطاع،وعن موعد انحسار المرض، قال:هذا أيضاً يخضع للجان، وتكون في دراسة، وفق الجهة المختصة في وزارة الصحة، ويتم التعامل معها على حدة.