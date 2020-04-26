شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، الباحة، عسير، جازان)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.