ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1998 حالة في سلطنة عمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاحد تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1998 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إن الاصابات تشمل 33 حالة لعمانيين، و60 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 333 حالة تماثلت للشفاء ، لافتة إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .