إنجاز 3 أبراج في «ذا بردجز» أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن إنجازات عديدة في مشاريعها قيد الإنشاء في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث بدأت عملية تسليم الوحدات في مشروع «ذا بردجز» عقب الانتهاء من بناء أول ثلاثة أبراج مؤلفة من 636 شقة، في جزيرة الريم بينما تستمر أعمال البناء والتشييد في الأبراج الثلاثة الأخرى. وسيضم هذا المشروع متاجر مؤقتة ومقهى ومساحات خارجية مخصصة لممارسة الرياضة لتوفير نمط حياة عصري وحيوي لسكانها. وأحرزت شركة الدار في جزيرة الريم كذلك تقدماً ملحوظاً في مشروع «ريفلكشن» السكني الذي يضم 374 وحدة سكنية حيث شارفت على إنجاز نحو 25% من المشروع.

ومن جانب آخر، تواصل الشركة تحقيق تقدم في مشاريعها التطويرية في جزيرة ياس، إذ بدأت بتسليم الوحدات للعملاء في أول منطقتين من مشروعها السكني «ياس إيكرز»، الذي يضم ملعباً للجولف وفللاً ووحدات تاون هاوس مطلّة على الواجهة المائية. ويجري حالياً الانتهاء من أعمال التركيب النهائية في المنطقة (D) مع التركيز خلال الفترة القادمة على تهيئة أعمال الطرق.

وفي إطار التزامها بمواكبة حلول التحول الرقمي الحديثة، تتيح الدار العقارية للعملاء إمكانية القيام بجولات افتراضية لمشاهدة المنازل المعروضة للبيع. وتزامناً مع تسليم العديد من المنازل الجاهزة، تنفذ الشركة عمليات تعقيم متخصصة ضمن جهودها لتسهيل التسليم وتعزيز مستويات السلامة. ويمكن للعملاء الجدد أو الذين يخططون لتسجيل ملكيات منازلهم خلال عام 2020 الاستفادة من الإعفاء من رسوم الـ 2٪ الذي أعلنت عنه مؤخراً بلدية أبوظبي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإعفاء من رسوم الخدمة للسنة الأولى من الدار العقارية.

في إطار التزامها بدعم العملاء الحاليين والراغبين في شراء منازل لهم في مشروعي 'ذا بردجز' و'ياس إيكرز'، وكذلك العملاء الذين تسلّموا وحداتهم في مشروعي 'ممشى السعديات' و'جواهر'، أعلنت شركة الدار عن تعاونها مع مجموعة من أبرز المصارف المتخصصة في التمويل العقاري شملت بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول بهدف توفير حلول تمويل عقارية تقليدية وإسلامية بمعدل ربح ثابت عند 1.99% على مدار ثلاث أو أربع سنوات مع إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقد أنجزت الدار تقدماً كبيراً في تطوير مشروعها «وترز أج»، الذي يقع في قلب جزيرة ياس ويتكون 13 مبنىً سكنياً يضم وحدات سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم وحتى ثلاث غرف. وفي مشروع «ليا»، ركّزت الشركة على تنفيذ الأعمال الخاصة بالمسح العام وتجهيز الأراضي وإنشاء شبكات الصرف الصحي والتي تغطي 238 قطعة أرض.

وقال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: «نحن فخورون بالأداء القوي الذي سجلناه في بداية العام الجاري ونجاحنا في تسليم الوحدات للعملاء ضمن عدد من مشاريعنا، مثل 'ذا بردجز‘ و'ياس إيكرز‘. ويتميز مشروع 'ذا بردجز‘ بموقعه المثالي في جزيرة الريم، والذي يمتد على طول القناة المائية في جزيرة الريم، بالإضافة إلى إطلالاته على المتنزّه والواجهة المائية ومعالم المدينة الرئيسية. أما مشروع 'ياس إيكرز‘ فإنه يوفر أفضل ما يتطلع إليه الجميع في المسكن العصري المتكامل، خاصةً العائلات. وتحرز الدار تقدماً ملحوظاً في جميع مشاريعها التطويرية، وإننا نتطلع إلى تسليم المزيد من وحدات المنازل الجديدة لعملائنا خلال الفترة القادمة. وتلتزم شركة الدار بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مواقع مشاريعها التطويرية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية، كما أنها تعمل بشكل وثيق مع جميع مقاوليها ومورديها لضمان تطبيق كافة الإرشادات والحفاظ على سلامة الجميع».

وتواصل الدار العقارية إحراز تقدم ملحوظ في مشروع «الريمان» بمنطقة الشامخة، بعد أن أكملت 25% من الأعمال التطويرية. وقد شهد هذا المشروع متعدد الاستخدامات إرساء أسس المرافق والتي ستستمر خلال الربع الحالي، إلى جانب أعمال تركيب المرافق الأساسية، مثل تمديد شبكات الغاز والري. وقد حصلت الدار على موافقات التصميم المبدئية في مشروع «الريمان 2» المخصص للمواطنين. ومن المقرر الانتهاء من التصميم التفصيلي وبدء أعمال تجهيزات الأراضي وتركيب شبكات الصرف الصحي خلال الربع الحالي.

وفي مشروع «الغدير»، أنجزت شركة الدار 50% من المشروع بعد أن انتهت من وضع أساسات البناء لجميع الوحدات بالكامل. ومن المقرر استكمال تطوير البنية التحتية الأساسية للخدمات في الربع القادم، بما في ذلك توصيل الوحدات السكنية والمنازل بشبكات الصرف الصحي وتمديد شبكات الغاز.