شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا تعاود الارتفاع والإصابات تقترب من مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت معدلات الوفيات اليومية نتيجة الاصابة بفيروس كوفي]-19 في أمريكا إلى الارتفاع بسرعة لتسجل في 24 ساعة الأخيرة ضعف عدد الوفيات في اليوم السابق تقريبا.

وسجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاةً إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، بحسب إحصاءات نشرتها الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

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