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المركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة

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Seismograph with paper in action and earthquake - 3D Rendering دبي - بواسطة محمد فارس © Petrovich9 Seismograph with paper in action and earthquake - 3D Rendering سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا، هزة خفيفة جديدة بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن المركز الوطني للزالزال في وزارة النفط السورية، أنه "تم تسجيل الهزة على الحدود السورية التركية، وبعمق بلغ 7 كيلومترات في الساعة الخامسة إلا ربعا بالتوقيت المحلي".مقياس الرصد الزلزاليالمركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة © MIKE BLAKE مقياس الرصد الزلزاليالمركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة

وشهدت البلاد قبل نحو أسبوع موجة من الهزات التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الساحل السوري وقرب محافظة اللاذقية كانت أعلاها شدة سجلت 4.7 على مقياس ريختر.

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مقدم من ميكروسوفت

BARPAK, NEPAL - MAY 1, 2015: Dhan Maya Ghale,68 stands next to her destroyed home in Barpak on May 1, 2015 where 60% of the village has been destroyed. The village is amongst the largest in Gorkha province with a population of around 10-12,000. The April 25th earthquake with a magnitude of 7.8 killed over 9,000 in Nepal's worst earthquake in 80 years. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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