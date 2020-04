المركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Petrovich9 Seismograph with paper in action and earthquake - 3D Rendering سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا، هزة خفيفة جديدة بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن المركز الوطني للزالزال في وزارة النفط السورية، أنه "تم تسجيل الهزة على الحدود السورية التركية، وبعمق بلغ 7 كيلومترات في الساعة الخامسة إلا ربعا بالتوقيت المحلي". © MIKE BLAKE مقياس الرصد الزلزاليالمركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة

وشهدت البلاد قبل نحو أسبوع موجة من الهزات التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الساحل السوري وقرب محافظة اللاذقية كانت أعلاها شدة سجلت 4.7 على مقياس ريختر.

المصدر: RT