دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ: إنجاز جديد في المراحل النهائية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ.

علماء فلك يعثرون على توأم كوكب الأرض فهل تصلح الحياة عليه؟ alqiyady 1 علماء فلك يعثرون على توأم كوكب الأرض فهل تصلح الحياة عليه؟

شاهد أيضاً: علماء فلك يعثرون على توأم كوكب الأرض فهل تصلح الحياة عليه؟

مسبار الأمل للمريخ قريباً:

وغرد نائب رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت ٨٣ ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريباً".

وفي تغريدة أخرى، قال حاكم دبي: "مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء، الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط، بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون وبأن لا شيء مستحيل وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".

إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوليو المقبل:

وأضاف: "رغم ظروف توقف السفر عالمياً.. ورغم الاحترازات الصحية العالمية، ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا، تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالمياً- ست سنوات فقط من عشرة- وبنصف الكلفة والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد".

مسبار الأمل 1 alqiyady 1 مسبار الأمل 1

مسبار الأمل 1

مسبار الأمل 2 alqiyady 1 مسبار الأمل 2

مسبار الأمل 2

مسبار الأمل 3 alqiyady 1 مسبار الأمل 3

مسبار الأمل 3

مسبار الأمل 4 alqiyady 1 مسبار الأمل 4

Advertisements

مسبار الأمل 4

مسبار الأمل 5 alqiyady 1 مسبار الأمل 5

مسبار الأمل 5

مسبار الأمل 6 alqiyady 1 مسبار الأمل 6

مسبار الأمل 6

مسبار الأمل 7 alqiyady 1 مسبار الأمل 7

مسبار الأمل 7

1/7 المزيد:

حقيقة الفيديو المتداول لاصطدام كويكب بالأرض: هذا ما حدث فعلاً

فيديو: شاب يتقدم لخطبة حبيبته بـ"إرسال الخاتم للفضاء"

فيديو: ماذا يحدث عند عصر قطعة قماش مبللة في الفضاء؟ النتيجة مذهلة!

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي