شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التعامل الممنهج مع تداعيات كورونا حتى مرحلة ما بعد التعافى سيميز الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، بجهود بلاده فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن التعامل الممنهج والفعال مع جميع مراحل انتشار الوباء ابتداءً من المرحلة الحالية وحتى فترة ما بعد التعافى منه، هو الذى سيميز بين الدول وبعضها فى رحلة الخروج من هذه الأزمة الصحية العالمية.

وقال أنور قرقاش، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الإمارات تتجاوز المليون فحص لفيروس كورونا؛ من الواضح لى أن التعامل الممنهج الفعال والإنسانى العادل مع تداعيات الوباء فى هذه المرحلة، وفى مرحلة ما بعد التعافى منه هو الذى سيميز الدول.. فكفاءة المؤسسات وإنسانية التعامل هما ما سيعبّر عن قدرة الدول، وطبيعة المجتمعات وقيمها".

ويشار إلى أن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتى، عبد الرحمن العويس، كان قد قال، السبت، إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد، وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز، بفضل جهود من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم فى منازلهم".

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وفى منتصف الأسبوع الماضى، كان قد أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن دولة الأمارات تقترب من إنجاز مليون فحص ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "نقترب من إنجاز المليون فحص فى دولة الإمارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، التحدى كبير عالمياً، وثقتنا مطلقة فى قيادتنا، وفى خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضاً متطوعين، يلبون نداء الوطن".