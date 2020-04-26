شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين شرق دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مصدر عسكرى بسوريا عن قيام وحدات الهندسة تفجير مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكرى في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" :" ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات القادمة".

وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

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وبحسب وكالة الأنباء السورية، أن اقتتالا بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين فيما يسمى "المعتصم" و"الحمزة" و"أحرار الشرقية" على خلفية التنازع على مناطق النفوذ وبعض المسروقات إضافة لعمليات الثأر جراء سقوط قتلى من بعض الأطراف خلال اشتباكات اندلعت مؤخراً بين هذه التنظيمات الإرهابية.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلاً من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها من المجموعات الارهابية في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.