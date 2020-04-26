شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بقذائف الهاون على قرية بكركوك فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت إحدى القرى غربى كركوك، اليوم الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح، وصرح مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح.

يذكر أن مصدر أمنى فى محافظة ديالى بالعراق، أفاد أمس السبت، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش"، وأضاف المصدر، أن: "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية". وتعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالى العراقية أمس السبت، إلى هجوم بقذائف الهاون . Advertisements وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - نقلا عن مصدر أمني عراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية.

ومع انتشار فيروس كروونا، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد فحص 1104 حالات في المختبرات المختصة فى العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 68224.

وأوضحت الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الـ 55 حالة التي سجلتها مختبرات وزارة الصحة والبيئة موزعة كالتالي: بغداد، الرصافة 29، بغداد، الكرخ 1، مدينة الطب 3، البصرة 12، المثنى 2، ذي قار 3، السليمانية 2، دهوك 2، أربيل 1.

وأكدت أن حالات الشفاء بلغت 20 حالة موزعة كالتالي؛ النجف الأشرف 4، السليمانية 2، أربيل 1، البصرة 11، ذى قار 2، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بالعراق حتى الآن بلغ 1763، ومجموع الوفيات 86، ومجموع حالات الشفاء 1224.

وشددت على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية .