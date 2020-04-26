السعودية.. رفع حظر التجول الجزئي بجميع المناطق عدا مكة

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت السلطات السعودية، فجر الأحد، رفع حظر التجول جزئيا عن جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي تم عزلها مسبقاً.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قراراً برفع منع التجول جزئيا ابتداءً من الأحد، ولغاية الأربعاء 13 مايو/أيار، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي)".
وأضافت أن القرار "لا يشمل مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة، حيث تقرر الإبقاء على منع التجول الكامل فيها على مدار 24 ساعة".
ولفتت إلى أنه تم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، وحتى 13 مايو، والتي تشمل المراكز التجارية (المولات) ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.
وأشارت أن القرار أكد على "استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الاجتماعي كعيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، والمطاعم والمقاهي وغيرها".
وفي 23 مارس/آذار، أعلنت السلطات السعودية فرض حظر للتجول في جميع أنحاء المملكة، لمدة 21 يوماً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا، وتم تمديده في 12 أبريل الجاري حتى إشعار آخر.
كما قررت السلطات في الثاني من أبريل منع التجول في أرجاء مدينة مكة المكرمة، على مدار 24 ساعة، ومنع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
فيما فرضت السلطات حظر تجول كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات، في 6 إبريل بينها العاصمة الرياض ومحافظة جدة (غرب).
وحتى صباح الأحد، ارتفع إجمالي ضحايا كورونا في المملكة إلى 16 ألفا و299 إصابة، منها 136 وفاة، و2215 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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