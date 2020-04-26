ليبيا: مليشيا حفتر تجدد قصف منازل المدنيين جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، إن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تواصل قصفها المتكرر لمنازل المدنيين في منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحتها بفيسبوك.

وأضاف البيان أن "مليشيات حفتر، تقصف بشكل مستمر ومتكرر أحياء المنطقة المكتظة بالسكان".

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واليوم، قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "قصفاً لمليشيات حفتر استهدف عين زارة فجر السبت".



وأوضح المركز أن "القصف تسبب في إصابة 4 من العمالة الوافدة من دولة النيجر اثنان منهم في حالة خطرة".

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، ما كبد الأخير هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.