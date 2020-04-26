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الرفع الجزئي لمنع التجول لا يشمل هاتين المحافظتين وهذه الأحياء

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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استثنى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرفع الجزئي لمنع التجول في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم (الأحد)، مدينة مكة المكرمة، ومحافظتين، وعدداً من الأحياء.

وأبقى الأمر الملكي الذي قرر رفع منع التجول جزئياً حتى 20 رمضان الجاري من 9 صباحاً إلى 5 مساءً، المنع قائماً في محافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، وعدداً من أحياء المدينة المنورة وجدة والدمام ومكة المكرمة، وهي التي جرى الإعلان عن عزلها صحياً في قرارات سابقة لوزارة الداخلية.

والأحياء المعزولة صحياً، تشمل: حي النكاسة وحوش بكر، والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد في مكة المكرمة، وأحياء المحجر، وغليل، وكيلو 13، وبترومين والقريات، وكيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال، في جدة.

بالإضافة إلى حي الأثير في الدمام، وأحياء الشريبات، والجمعة، وقربان، وجزء من الإسكان، وبني ظفر، وبني خدرة، في المدينة المنورة.

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