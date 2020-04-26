شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة في كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد-19 أو علاجه.

وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب .

ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

وحذرت أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة من استخدام مرضى كوفيد-19 أدوية الملاريا .

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